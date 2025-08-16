São Vicente começa a retomar a normalidade após tempestade, garante ministro da Administração Interna

O ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, assegurou este sábado, em entrevista à Rádio Morabeza, que São Vicente está a recuperar gradualmente da destruição provocada pela recente tempestade tropical e que a normalidade começa a ser restabelecida na ilha.

Questionado sobre o calendário de início da produção e distribuição de água, que previa inicialmente que a distribuição tivesse início na quarta-feira e que, depois foi adiado, o ministro afirmou que a informação disponível aponta para o arranque da captação já amanhã, com previsão de início da distribuição entre quarta e quinta-feira. “Estamos todos ansiosos que isto de facto ocorra com este calendário, para que possam efectivamente ultrapassar todos os problemas”, sublinhou.

Quanto à mobilização de equipamentos pesados, o governante garantiu que não há, neste momento, necessidade de pedir maquinaria ao exterior, uma vez que as empresas de construção civil da ilha estão totalmente mobilizadas.

“Existe muita maquinaria a trabalhar, muita desobstrução já foi feita, e neste momento não há locais inacessíveis, com excepção, talvez, do Calhau, onde ontem ainda estavam máquinas em operação”, afirmou, acrescentando que chegaram reforços de algumas empresas de outras ilhas para acelerar os trabalhos.

O ministro deixou também uma mensagem de tranquilidade, ao afirmar que a prioridade imediata está centrada no apoio às pessoas afectadas. “São Vicente está a retomar a sua normalidade. A preocupação maior é com as pessoas que precisam de apoio imediato, mas de resto a vida volta ao normal”, garantiu.

Relativamente ao risco de novas ondas tropicais, Paulo Rocha assegurou que o país se mantém em estado de alerta. “As pessoas em situação de risco estão todas avisadas e algumas foram retiradas das suas habitações devido ao perigo de desabamentos, caso venha a chover muito. Temos um importante contingente do Serviço Nacional de Protecção Civil mobilizado em São Vicente”, explicou, apelando à esperança de que não se repita a intensidade de precipitação registada nos últimos dias.

Segundo o ministro, o essencial agora é continuar o processo de reconstrução e recuperação da ilha, mantendo a vigilância face às condições meteorológicas adversas que ainda podem atingir o arquipélago.