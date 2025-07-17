PAICV defende articulação urgente entre autoridades e sociedade civil para garantir eficácia no apoio a São Vicente

O Secretário Geral do PAICV, Vladimir Silves Ferreira, defendeu esta sexta-feira, 15, a criação urgente de uma estrutura de articulação eficiente entre o poder público, o sistema de protecção civil e a sociedade civil organizada, de forma a assegurar que a ajuda às vítimas da recente tempestade em São Vicente chegue com eficácia e rapidez a quem mais precisa.

Em declaração emitida após a reunião extraordinária da Comissão Política Nacional, o partido sublinha que, face à dimensão da destruição provocada pelas chuvas - com perdas humanas, danos materiais avultados e vias obstruídas - é fundamental uma resposta coordenada e imediata.

O PAICV alerta ainda para as previsões meteorológicas adversas nos próximos dias e para a crescente frequência de fenómenos extremos associados às alterações climáticas, defendendo a implementação rigorosa de instrumentos de planeamento urbanístico e de sistemas de alerta precoce para prevenir e mitigar futuros impactos.

Paralelamente, o partido anunciou o lançamento de uma campanha nacional de arrecadação de mantimentos e outros bens essenciais para apoiar as populações afectadas. A primeira fase terá como ponto central de recolha a Sede Nacional do PAICV, na cidade da Praia, e até amanhã serão definidos outros locais nas diferentes cidades e ilhas do país.

A iniciativa insere-se no movimento de solidariedade que, segundo o PAICV, tem mobilizado cabo-verdianos no país e na diáspora, bem como câmaras municipais, parceiros de desenvolvimento e organizações internacionais.

“Neste momento de dor, mas também de união, reafirmamos o compromisso inabalável com São Vicente e com todo o povo cabo-verdiano”, declarou o secretário-geral Vladimir Silves Ferreira.