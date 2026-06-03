Francisco Carvalho promete governação aberta à crítica e focada na realidade social

O novo Primeiro-Ministro deverá ser indigitado na tarde de hoje pelo Presidente da República, mas antes disso, os partidos com assento parlamentar foram ouvidos, durante a manhã, pelo Chefe de Estado. À saída da audiência, Francisco Carvalho assegurou uma governação aberta a todo tipo de crítica, e terá como papel central analisar a realidade social.

No âmbito da auscultação, José Maria Neves recebeu, na Presidência da República, Francisco Carvalho, na qualidade de presidente do PAICV, o vice-presidente do MpD, Luís Filipe Tavares, e representantes da UCID, por via online.

Francisco Carvalho defendeu que o Executivo deve assumir responsabilidades em áreas onde os municípios enfrentam limitações, sobretudo de ordem financeira.

“Temos essa preocupação central de analisar a realidade e de assumir como sendo o papel do Governo, em determinadas áreas onde as câmaras municipais não têm capacidade, nomeadamente financeira, para actuar. Estamos a apontar claramente caminhos para o futuro”, afirmou.

O futuro chefe do Governo apelou ainda a uma participação activa da sociedade civil, defendendo uma actuação crítica, responsável e permanente no acompanhamento da governação.

“Vamos assumir o Governo da República, mas lançamos um apelo profundo para uma actuação permanente da sociedade civil, de forma crítica e responsável. Queremos um ambiente aberto a todo o tipo de críticas positivas que acompanhem a governação”, afirmou Francisco Carvalho.

Conforme o líder do PAICV, esse acompanhamento deve começar desde já, através de uma análise crítica dos últimos tempos de governação e da actuação do Governo cessante.

“Não podemos remeter as questões apenas para a disputa partidária. Esta é a hora e deve começar agora. Antes, compreendíamos que as pessoas tinham medo de represálias, mas agora devem falar”, sustentou.

Por sua vez, o vice-presidente do MpD, Luís Filipe Tavares, desejou sucesso ao novo Primeiro-Ministro, sublinhando que a estabilidade democrática exige uma oposição responsável e comprometida com o interesse nacional.

“Aquilo que todos os cabo-verdianos esperam é que o Governo governe e seja um bom Governo para o nosso país. É isso que desejamos. Numa democracia consolidada, é natural desejar sucessos ao novo Primeiro-Ministro, porque queremos o melhor para Cabo Verde”, declarou.

Luís Filipe Tavares manifestou também disponibilidade para continuar a servir o país em futuras funções públicas, recordando a sua experiência governativa em diferentes áreas.