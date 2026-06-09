Conselho Nacional do PAICV aprecia programa do futuro Governo e ratifica Francisco Carvalho

O Conselho Nacional do do PAICV, vencedor das eleições legislativas de 17 de Maio, reúne-se no sábado, 12, para apreciar as linhas gerais do programa do futuro Governo e ractificar a indigitação de Francisco Carvalho a primeiro-ministro.

De acordo com a convocatória assinada pela presidente da Assembleia Geral do partido, Fátima Fialho, a reunião terá como pontos centrais a análise das orientações programáticas que deverão nortear a acção governativa do PAICV na nova legislatura, bem como a ractificação formal do nome de Francisco Carvalho para chefiar o executivo.

O encontro do órgão máximo entre congressos acontece na sequência da vitória do PAICV nas eleições legislativas realizadas a 17 de Maio, que conferiram ao partido a maioria dos assentos na Assembleia Nacional.

Segundo os resultados eleitorais, o PAICV elegeu 37 deputados, assegurando a maioria parlamentar, enquanto o Movimento para a Democracia (MpD) conquistou 33 mandatos e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) obteve dois deputados.

A reunião do Conselho Nacional insere-se no processo de preparação da formação do novo Governo e de definição das principais orientações políticas para os próximos anos de governação.