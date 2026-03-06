Praia: UCID pede ação e menos burocracia no apoio às vendedeiras afetadas pelo incêndio

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) pede mais acção e menos burocracia no apoio às vendedeiras afetadas pelo incêndio ocorrido em Ponta Belém, em finais de Maio. Declaração feita esta manhã, durante uma conferência de imprensa realizada na cidade da Praia, pelo presidente regional do partido para Santiago Sul, Juceliano Vieira.

O responsável político diz que menos de duas semanas após o incêndio, ainda não foram observadas ações concretas de apoio às vendedeiras afetadas, apenas promessas.

"Passada uma semana e dois dias, ouvimos muitas promessas e tivemos várias visitas de diferentes entidades, quase todos os partidos estiveram presentes, tivemos visita da Presidência da República e de outras pessoas. No entanto, na ação, até agora, não houve nenhum. Foram prometidos 12 mil escudos por parte da autarquia, e também promessas de 25 mil escudos para cada bidão perdido pelos comerciantes, por parte do Governo, na prática, estamos a agir como se estivéssemos numa campanha de promessas, agora, ação, ainda não vimos, e as senhoras também não," disse.

O líder regional da UCID em Santiago Sul refere que o incidente levanta questões que não podem ser ignoradas.

"Deveria ter um extintor de prevenção, se tivesse pelo menos um, dois ou três extintores os guardas poderiam ter combatido o incêndio logo no início, então, por não haver dificultou, o fogo ficou mais forte e quando os bombeiros chegaram, atrasados, não teve sucesso. Os bombeiros são mais um problema que temos de resolver neste município, sendo o capital do país, precisamos de mais recursos, os bombeiros precisam de mais recursos, é normal que os bombeiros estivessem noutras situações, mas não podemos ter apenas um carro de bombeiros e um tanque, deveríamos ter dois, três ou quatro, ou seja precisamos de mais recursos para a capital do país, recursos financeiros, recursos humanos e materiais," refere.

Jucelino Vieira critica ainda o facto da Câmara Municipal da Praia disponibilizar viaturas de bombeiros a outros municípios, enquanto a capital enfrenta carência desse tipo de equipamento.

"A nossa Câmara Municipal tem oferecido viaturas de bombeiros a outros municípios, como temos visto frequentemente. Então, como é que o nosso município não tem viaturas em quantidade suficiente para combater incêndios? Quer dizer, isto é algo controverso. Não podemos fazer isso enquanto não tivermos condições para o fazer. Primeiro, temos de criar condições para nós e depois, sim, é normal ajudarmos os outros municípios," critica.

Recorde-se que o incêndio de Ponta Belém ocorreu na tarde de 31 de maio e atingiu uma área utilizada por comerciantes informais para armazenamento de mercadorias destinadas à venda no mercado de Sucupira, na cidade da Praia.