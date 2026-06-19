Presidente da República dá hoje posse ao novo Governo

José Maria Neves vai dar hoje posse ao novo primeiro-ministro do país, Francisco Carvalho, e aos restantes membros do Governo do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV).

A cerimónia está marcada para as 17:00 (19:00 em Lisboa) no jardim da Presidência da República, no Plateau.

O presidente do PAICV e ex-presidente da Câmara da Praia venceu as legislativas de 17 de maio com maioria absoluta, derrotando o primeiro-ministro cessante, Ulisses Correia e Silva, e pondo termo a 10 anos de poder do Movimento para a Democracia (MpD).

Francisco Carvalho disse ser necessário “diminuir a gordura” do Estado para haver “mais recursos para aplicar junto das pessoas”, prometendo transportes entre ilhas mais baratos e saúde e ensino superior gratuitos.

Em entrevista à Lusa, poucos dias antes das eleições, antecipou “uma administração pública tão veloz quanto a mente de um empresário” para marcar o regresso do PAICV à governação e dinamizar a criação de emprego.

A posse de hoje sucede à sessão inaugural do parlamento, na quinta-feira, em que a nova maioria absoluta, de 37 dos 72 deputados, elegeu Janira Hopffer Almada, antiga ministra e ex-líder do partido, como presidente da Assembleia Nacional - é a primeira mulher a ocupar o cargo em Cabo Verde.

O PAICV conquistou 90.660 votos, correspondentes a 48,04%, nas eleições de 17 de maio, o MpD recolheu 84.458 votos, ou 44,75%, e a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) obteve 9.812 votos, ou 5,2%.

As legislativas registaram uma abstenção recorde, com 53,5% dos eleitores inscritos a não votarem.