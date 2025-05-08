Ministro dos Negócios Estrangeiros confirma que vai deixar o Governo

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional, José Filomeno Monteiro, confirmou hoje à Inforpress que vai deixar o Governo, por razões de saúde.

Instado sobre quem o vai substituir, José Filomeno Monteiro não confirmou se vai ser o actual embaixador de Cabo Verde em Washington (EUA), José Luís Livramento, porque, disse, vai depender de “negociação politica”, tendo em conta que o Governo propõe e compete ao Presidente da República nomear.

A saída de José Filomeno abre a possibilidade de uma remodelação governamental.

Entretanto, contactado pela Inforpress, a partir de Washington, Livramento escusou-se a confirmar se vai regressar à cidade da Praia para assumir a pasta dos Negócios Estrangeiros.

“Entendo e preocupação com a notícia, mas ainda não posso falar”, afirmou José Luís Livramento.

O actual chefe da missão diplomática de Cabo Verde em Washington tem experiência governativa, tendo desempenhado as funções de ministro da Educação.