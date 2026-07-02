Primeiro-ministro apresenta condolências à Venezuela na sequência dos sismos

O Primeiro-ministro apresentou esta quarta-feira, 1, condolências ao Governo e ao povo da Venezuela na sequência dos sismos que atingiram recentemente aquele país, provocando vítimas mortais, feridos e avultados danos materiais.

“Neste momento de dor e consternação, o Governo cabo-verdiano, em nome de todo o povo das ilhas e da diáspora, apresenta as suas mais sentidas condolências às famílias enlutadas e expressa os seus mais sinceros votos de pronta recuperação dos afetados, bem como de restauração das áreas atingidas por este desastre natural”, refere a mensagem.

O Governo endereça ainda solidariedade e de encorajamento a todos os profissionais das equipas de resgate e às instituições que estão a trabalhar na assistência às populações afetadas pelos sismos.

Na nota, o executivo reafirma a sua solidariedade para com a Venezuela neste momento de luto e de resposta à emergência provocada pelo desastre natural.

Mensagem aos Tubarões Azuis

Num outro comunicado, o Primeiro-ministro, Francisco Carvalho, afirmou que a Selecção Nacional de Futebol tem honrado e orgulhado o país, considerando os jogadores os heróis desta “magnífica” campanha, por representarem a resiliência e a determinação do povo cabo-verdiano.

Na mensagem, Francisco Carvalho desejou coragem, foco e determinação aos atletas para o encontro frente à Argentina, marcado para amanhã, 3, dois dias antes das celebrações da Independência Nacional.

O Chefe do executivo diz-se confiante de que a selecção enfrentará o desafio com a garra e a dignidade que caracterizam Cabo Verde, uma vez que o país tem sabido transformar riscos em oportunidades e obstáculos em triunfos.

“Bem-haja os Tubarões Azuis que têm honrado o nosso passado, orgulham o nosso presente e inspiram”, lê-se.