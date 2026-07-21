Governo aponta ENAPOR como "peça-chave" para definir tarifa única nos transportes marítimos

A ENAPOR deverá assumir um papel central na definição da tarifa única para o transporte marítimo interilhas e na criação das condições necessárias para fixar o preço das passagens em 500 escudos. A afirmação foi feita hoje, em Mindelo, pelo ministro dos Transportes, João do Carmo, à margem de uma visita às infraestruturas portuárias.

“A ENAPOR deve funcionar nesta matéria com muita flexibilidade e com uma relação de muito diálogo com os armadores. E brevemente vamos sentar à mesma mesa todos os stakeholders desta área marítima para definirmos o caminho para atingir os 500 escudos que prometemos. E aqui a ENAPOR terá este papel de entender com os armadores, flexibilizar. Sabemos que a ENAPOR é uma empresa que visa o lucro, mas também deve actuar como regulador e como uma entidade que vá ao encontro da política do governo, do seu principal sócio que é o governo. As relações entre as partes devem funcionar com muita tranquilidade e os armadores estão à espera desta flexibilidade da ENAPOR para que a definição das taxas seja algo que satisfaça também essa classe”, afirmou.

O ministro dos Transportes não explicou, contudo, o alcance da flexibilização que será assumida pela ENAPOR.

“O que eu disse e repito com relação à importância da ENAPOR neste dossier é que a ENAPOR cobra aos armadores. E falo de flexibilidade de diálogo entre a ENAPOR e os armadores para que nós consigamos definir a tarifa dos 500 escudos para os transportes marítimos em Cabo Verde (…) Os cálculos serão apresentados nos 100 dias, vou convocar à imprensa, vamos apresentar os dados, as contas, vamos mostrar todo o procedimento de implementação da tarifa de 500 escudos para os transportes marítimos e da tarifa dos 5.000 escudos para os transportes aéreos”, garantiu.

Segundo João do Carmo, em breve o Governo irá reunir todos os intervenientes do setor marítimo para definir o caminho que permitirá implementar a tarifa única de 500 escudos.

"Não há melhor forma de nos entendermos do que através do diálogo. Vamos sentar-nos à mesa. Todos têm os seus interesses , todas as partes terão de ceder nesta matéria. E todas as partes vão ceder. Com o diálogo vamos chegar lá”, assegurou.

O governante revelou que o Executivo irá apresentar, nos próximos dias, um orçamento retificativo para concluir o exercício de 2026, mas esclareceu que o impacto financeiro da nova tarifa deverá ser integrado no Orçamento do Estado para 2027.