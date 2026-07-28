​São Vicente precisa de mais médicos, enfermeiros e técnicos de saúde - ministro da saúde

A falta de recursos humanos é o principal problema do setor da saúde em São Vicente, uma situação que o Governo está a procurar resolver. Afirmação feita hoje à imprensa pelo ministro da Saúde, Lúcio Miranda Fernandes, durante uma visita à ilha.

A falta de recursos humanos é o principal problema do setor da saúde em São Vicente, uma situação que o Governo está a procurar resolver. Afirmação feita hoje à imprensa pelo ministro da Saúde, Lúcio Miranda Fernandes, durante uma visita à ilha.

O governante pretende conhecer de perto a realidade das estruturas de saúde, avaliar o seu funcionamento e as condições de prestação de cuidados.

“As dificuldades que temos aqui são, fundamentalmente, ao nível dos recursos humanos. Há necessidade de mais médicos, mais enfermeiros, técnicos de farmácia, técnicos de laboratório e outros profissionais para o Sistema Nacional de Saúde. Vamos envidar todos os esforços para resolver esses problemas a nível nacional”, garante.

O ministro também visitou as obras do Centro de Saúde de Monte Sossego. Lúcio Fernandes não avança uma data para a conclusão dos trabalhos, mas explica que, depois da intervenção física, o Governo terá ainda de adquirir todo o mobiliário necessário, uma vez que este equipamento não está incluído no atual orçamento.

“Vamos, a partir de agora, avaliar as necessidades deste centro, para podermos fazer toda essa engenharia e conseguir os materiais necessários, de modo a termos o centro o mais bem equipado possível”, afirma.

Relativamente ao Centro Ocupacional de Ribeira de Vinha, o governante considera que as condições das infraestruturas são boas. No entanto, defende a revisão do protocolo de admissão, de forma a facilitar o acolhimento dos utentes.

“Há algumas coisas que temos de mudar ao nível do protocolo de aceitação dos internos que temos aqui. Hoje, sabemos que o protocolo é difícil e muito burocrático para a aceitação dos doentes, pelo que teremos de trabalhar no sentido de facilitar o internamento das pessoas nestes centros”, aponta.

A visita de trabalho do ministro da Saúde, Lúcio Miranda Fernandes, a São Vicente começou hoje e termina amanhã. A deslocação insere-se na preparação do debate parlamentar sobre o Estado da Nação e no acompanhamento direto do funcionamento das estruturas de saúde do país.