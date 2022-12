​Prisão preventiva para suspeito de roubo na via pública na ilha do Fogo

Ficou em prisão preventiva um indivíduo do sexo masculino de 33 anos de idade, natural da ilha de Santiago, suspeito da prática de um crime de roubo na via pública, em São Filipe, ilha do Fogo.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da Republica, a detenção fora de flagrante delito aconteceu no âmbito da investigação de um auto de instrução, registado na Procuradoria da República da Comarca de São Filipe, ilha do Fogo. Efectivada a detenção, em coadjuvação com a Polícia Nacional, a Procuradoria-Geral da Republica informa que o suspeito foi submetido ao primeiro interrogatório judicial, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, e foi aplicado ao arguido a medida de coação prisão preventiva. As informações avançadas pelo comunicado indicam ainda que o referido processo, que continua em investigação, permanece em segredo de justiça.

