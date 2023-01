Prisão preventiva e apresentação periódica às autoridades para suspeitos de tráfico de droga na ilha do Fogo

O Ministério Público decretou apresentação periódica às autoridades e prisão preventiva para quatro indivíduos do sexo masculino, de nacionalidade cabo-verdiana, por estarem fortemente indiciados da prática de vários crimes de tráfico de droga, na ilha do Fogo.

Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República os quatro indivíduos foram detidos em flagrante delito na Cidade de São Filipe na Ilha do Fogo, no passado dia 3 de Janeiro de 2023, pela Policia Nacional.

Os detidos, com idade compreendidas entre os 23 e os 27 anos de idade, são todos naturais da ilha do Fogo.

O comunicado do Ministério Publico informa que efectivadas as detenções, o Ministério Público promoveu um mandado de busca, revista e apreensão na residência de um dos arguidos, com as devidas formalidades legais, tendo sido encontrado na residência 500 gramas de produtos estupefacientes, nomeadamente, cannabis.

Submetidos ao primeiro interrogatório judicial foram aplicados aos arguidos de 23, 26 e 27 anos de idade, mecânico, pescador e servente de pedreiro, respectivamente, indiciados da prática de um crime de tráfico de drogas, apresentação periódica às autoridades policiais, como medida de coação.

De acordo com o comunicado, ao arguido de 24 anos, comerciante de profissão, indiciado da prática de um crime de tráfico de drogas, foi aplicada prisão preventiva.

Os referidos processos, como sublinha o comunicado do Ministério Publico, continuam em investigação e em segredo de justiça.