​Chuvas provocam estragos nas redes eléctricas na ilha de Santiago

A empresa de distribuição da electricidade, Electra S.A, informou hoje que as condições atmosféricas adversas, com chuvas fortes e ventos, causaram danos nas redes e infra-estruturas eléctricas na ilha de Santiago.

“Com as chuvas e más condições meteorológicas, tivemos registos de avarias um pouco por todas as ilhas, mas que vão sendo reparadas pelas nossas equipas”, lê-se no comunicado.



A Electra informa que a situação das localidades de Achada Baleia, Baía e MoiaMoia que estão sem energia, é resultado das dificuldades de acesso, que impede a conclusão dos trabalhos de reparação.

A avaria nestas localidades tem origem na linha de Média Tensão, que depende de levantamento de três postes, utilizando camião grua.



A empresa de electricidade garante que os trabalhos serão retomados assim que houver condições de locomoção no terreno.A Electra apela ainda a compreensão da população em geral e alerta para se manterem afastados dos postes e cabos eléctricos.



“Estamos a trabalhar incansavelmente e lá onde as condições meteorológicas o permitirem, intervemos de imediato”, reiterou.



Em relação ao corte do serviço de electricidade na ilha de Santiago, a empresa de electricidade garante que continua a trabalhar para a reparação total do grupo gerador de grande potência, da Central Eléctrica do Palmarejo, que sofreu a avaria e que tem obrigado uma distribuição condicionada do serviço de electricidade.



“Neste momento os cortes de electricidade por localidades de forma alternada, são mínimos. Hoje à noite contamos com a chegada do exterior de uma peça chave, pelo que esperamos resolver o problema em definitivo brevemente”, avançou no comunicado.