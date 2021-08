Covid-19: 74,7% da população elegível de Santo Antão vacinada com primeira dose

Quase 3/4 da população elegível em Santo Antão já foi vacinada contra a covid-19 com a primeira dose da vacina, segundo dados actualizados pela região sanitária desta ilha, que informou que a ilha já ultrapassou a meta, inicialmente estabelecida pelo Governo.

A percentagem estabelecida pelo Governo é de 70 por cento da população elegível vacinada até Dezembro e Santo Antão já ultrapassou. Os dados apontam que, no dia 02 Agosto, a ilha já estava com 74,7% da população elegível vacinada com a primeira dose”, informou a Região Sanitária de Santo Antão.

Através de uma nota, a Região Sanitária de Santo Antão enalteceu o “esforço e dedicação” dos profissionais da região, no que tange à vacinação da população, “levando a vacinação a locais distantes e de difícil acesso, ao domicílio para as pessoas com dificuldades de locomoção, garantindo assim a saúde mais perto das pessoas”.

A direcção desta região sanitária destaca ainda a “adesão” à vacinação por parte da população, apelando para “continuarem com o processo de vacinação aqueles que já receberam a primeira dose e os totalmente vacinados para continuarem com as medidas de prevenção”, como uso de máscara, distanciamento físico, lavagem das mãos.

A nível do concelho, Ribeira Grande é aquele com maior taxa de vacinação (81,2%), seguido pelo Paul, com 78,9% e Porto Novo, com 67,4%.

Santo Antão registou, nas últimas 24 horas, apenas um caso positivo de covid-19, contabilizando 32 doentes, nesta altura.