Programa de Habitações Sociais Desafios e respostas: Habitações em São Nicolau, Residências Universitárias na Praia e Mindelo

​O setor de habitação, no seu contexto global, enfrenta demandas complexas e interligadas, o aparecimento de bairros espontâneos, a escassez de moradias acessíveis, a precariedade de infraestruturas, a vulnerabilidade social de populações de baixa renda e a necessidade de promover cidades mais sustentáveis e inclusivas. Além disso, a pandemia da COVID-19 evidenciou ainda mais as desigualdades no acesso à moradia digna, reforçando a urgência de ações coordenadas e eficientes.

A IFH, dedicada a promover soluções sustentáveis no setor de habitação tem por objetivo contribuir para a melhoria das condições de moradias, especialmente em contextos dos desafios sociais, económicos e ambientais que atualmente enfrentamos. É neste contexto que esta Empresa Pública vem trabalhando como braço do Estado na implementação de políticas habitacionais para enfrentar esses desafios por meio de projetos que envolvem planeamento urbano, gestão participativa e políticas públicas integradas. Esses desafios alicerçam o aparecimento de um novo paradigma habitacional no mundo, refletindo uma mudança de comportamento e prioridades, com ênfase na sustentabilidade, flexibilidade, integração e contextualização. Cabo Verde não foge a essa imposição, e isso obriga os decisores a construírem, cada vez mais, novas reflexões, criar diálogos institucionais e desenvolver um planeamento consistente e coerente com a realidade do país.

Novas respostas

Nesta linha, em Cabo Verde, atualmente, os modelos habitacionais desenhados, procuram responder de forma gradual, às necessidades de habitação dos concelhos, com modelos de projetos adequados à cultura local e às necessidades presentes, procurando manter as famílias beneficiárias nas suas áreas de residência com um dos objetivos de fixar a população local em zonas infraestruturadas, com acessibilidade e habitações condignas.

Perseguindo esses propósitos, a IFH tem em construção habitações para responder ao défice habitacional, com base na Sustentabilidade, recorrendo ao uso de materiais sustentáveis, com modelos evolutivos, na Integraçãocomhabitações que se adaptam às necessidades dos moradores, integrados com a natureza, hábitos e cultura como quintais, espaços verdes, etc, apostando em moradias confortáveis e de custo controlado de forma a que o Estado consiga reduzir ao elevado défice quantitativo.

São Nicolau ganha novas habitações

Para além do propósito de diminuir, gradualmente, o défice habitacional quantitativo, um outro objetivo do Governo com a construção das habitações, é fixar os jovens nos seus concelhos e nas suas ilhas.

Em São Nicolau, uma das ilhas de Cabo Verde, com enormes potencialidades, com recursos naturais e humanos e reconhecida pela sua beleza natural peculiar de cada localidade, estão em curso e em fase de conclusão, empreitadas de construção de 36 habitações, sendo 24 na localidade de Preguiça, no município de Ribeira Brava e 12 em Cacimba no município de Tarrafal, representando um investimento na ordem de 117.889.007$00.

Em harmonia com o ambiente, nasce na localidade de Preguiça, o Aldeamento Baía de São Jorge, um empreendimento habitacional cujo nome traduz-se numa homenagem à Baía de São Jorge, uma das sete maravilhas de Ribeira Brava, que acolhe a vila da Preguiça, e com elevada importância para a ilha como para a História de Cabo Verde.

Composto por 24 habitações geminadas de tipologia T2, (sala, cozinha, quartos, casa de banho e quintal), 12 estão destinadas às famílias que vivem atualmente perto das escarpas íngremes da Baía de São Jorge, no antigo armazém, um sonho há muito almejado por essas famílias e um compromisso do Governo de Cabo Verde para devolver a dignidade e as condições de habitabilidade às mesmas. O realojamento dessas famílias e consequente desocupação desse espaço e sua respetiva reabilitação associada às recentes obras de requalificação urbana e restauro da antiga Alfândega, valorizarão sobremaneira o património histórico deste município elevando potencialidades para o desenvolvimento económico e turístico da ilha. As outras 12 habitações serão direcionadas aos jovens de São Nicolau, por via da compra ou arrendamento resolúvel.

O Município de Tarrafal também ganha um projeto bastante interessante para a sua comunidade. O Aldeamento Blue Marlin, cujo nome é um tributo à pesca e aos amantes da pesca desportiva, situado na localidade de Cacimba, é um empreendimento habitacional que contemplará 12 habitações, geminadas de tipologia unifamiliar T2 (sala, cozinha, quartos, casa de banho e quintal), destinadas aos jovens deste município e famílias de baixa renda.

Novas oportunidades: Residências Universitárias

As oportunidades continuam e as respostas diversificadas. Para alunos universitários que procuram as ilhas de São Vicente e Santiago para fixar a residência académica, o Governo de Cabo Verde, desenha novas respostas e novas oportunidades. Desta feita, a construção de residências universitárias por via da IFH.

A IFH abraça mais um desafio, uma iniciativa com o objetivo de atender a uma demanda social, construindo moradias de qualidade para estudantes universitários. Dessa forma, a IFH reforça seu compromisso de promover a inclusão social e contribuir para o desenvolvimento educacional do nosso país. O Governo de Cabo Verde,dono das obras,através daResolução n.º 67/2025 autoriza a afetação ao Ministério da Educação de apartamentos em Palmarejo Grande, Praia, e em Ribeira de Julião, Mindelo, para uso exclusivo como residências universitárias.

O Ministério da Educação passa a dispor, numa primeira etapa, de 231 apartamentos para acolhimento de estudantes deslocados, promovendo o acesso equitativo ao ensino superior. São 154 apartamentos T0 no bairro da zona K (Praia) e 77 apartamentos T0 em Ribeira de Julião (Mindelo), integrados no programa de habitação social executado pela IFH.

Esta medida do Governo de Cabo Verde tem como objetivo reduzir os encargos das famílias, garantir alojamento digno e acessível e promover a igualdade de oportunidades entre estudantes de todas as ilhas. Trata-se de mais um passo concreto para assegurar condições reais de frequência e conclusão dos estudos universitários.

Uma IFH comprometida com o desenvolvimento de Cabo Verde

A IFH está comprometida, em apoiar o Governo, as comunidades, os parceiros e os promotores imobiliários na implementação de soluções habitacionais que garantam moradias de qualidade, promovam a inclusão social e contribuam para o desenvolvimento sustentável das cidades. Estamos convencidos de que, com estratégias bem fundamentadas e a colaboração de diversos setores e atores, é possível tornar o setor de habitação mais resiliente e acessível. Contamos a parceria de todos para construir um futuro melhor para todos, onde a moradia seja um direito garantido e uma realidade concreta na vida de cada pessoa.

O Programa de Construção de Habitações, abarca até o momento 1.230 habitações distribuídas em vários municípios do país, com objetivo de reduzir o défice, sustentado nos princípios de inclusão, integração, acessibilidade, dignidade e urbanidade.

Prevê-se ainda, o lançamento de concursos para mais empreitadas de construção de habitações, para 2026 de acordo às necessidades existentes, conforme o plano do Governo e da IFH, com vista a expandir ainda mais o alcance do programa habitacional e atingir mais famílias e mais jovens.