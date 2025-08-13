Programa de Habitações Sociais - Do Investimento ao Desenvolvimento: Empreitadas no Interior de Santiago

​Entre montanhas recortadas, vales férteis e aldeias vistosas, os municípios do interior de Santiago se estendem ao longo da ilha com uma beleza serena e peculiar. Um território onde o verde das plantações se mistura ao tom avermelhado do solo, e onde cada caminho de pedra conta uma história de trabalho, fé e perseverança das suas gentes.

As encostas de São Jorge dos Órgãos, o encanto de Santa Catarina, as paisagens agrícolas de São Salvador do Mundo, o azul do Tarrafal, o verde de Santa Cruz, ou a tranquilidade de São Miguel compõem um cenário que combina natureza e tradição. Objetivando agregar oportunidades e catapultar, cada vez mais, as potências naturais dos municípios do interior da ilha de Santiago, o programa de habitação social, promovido pelo Governo de Cabo Verde e executado pela IFH, não só visa melhorar as condições de vida das famílias de baixa renda e dos jovens, mas também dinamizar a economia dos municípios e incentivar a fixação das pessoas nas suas comunidades de origem, ao criar habitações condignas e acessíveis para as famílias, ao gerar emprego na área da construção civil e outras áreas afins, e ao valorizar os pequenos operadores. O resultado é um ciclo virtuoso de desenvolvimento que une progresso e sustentabilidade.

O investimento no interior da ilha de Santiago nas empreitadas de construção de 90habitações já adjudicadas representam um valor de aproximadamente 300 mil contos, prova de que se acredita na potencialidade da ilha e das suas gentes. Mas não vamos parar pelo conjunto em curso, pois estamos a trabalhar em mais projetos no interior desta ilha.

O Impacto das novas tipologias de Habitações no Meio Rural

O novo modelo habitacional, de tipologias unifamiliar, com quintal e envolventes espaçosos, adaptado ao modo de vida rural destinado a jovens e a famílias de baixa renda oferecem dignidade e comodidade a quem escolhe permanecer na sua localidade. Desta feita, as novas habitações, projetadas com base nas características climáticas, culturais e económicas de cada localidade, representam mais do que simples construções.

Associada a essas construções, a IFH investe em toda infraestruturação, acessos, iluminação pública, áreas verdes e de lazer. Para as famílias que irão beneficiar dessas habitações, essas significam segurança, conforto e a possibilidade de viver com mais honorabilidade.

Obras que promovem qualidade de vida!

O Aldeamento Mognos, localizado em Achada Leitão, município de São Salvador do Mundo, ilha de Santiago, já está concluído.

Representando um investimento de cerca de 46.225.266$81 ECV, o Aldeamento Mognos, abrange uma área de 1.392m² e contempla 14 habitações apresentadas no formato de moradias individuais geminadas, organizadas em 3 blocos.

Obras que renovam!

Em São Lourenço dos Órgãos, um município com fortes potencialidades turísticas, encontra-se localizado junto ao Auditório da cidade de João Teves, a empreitada de construção de 12 habitações de tipologia t2, implantado numaárea total de 423 m².

Esta obra irá beneficiar vários munícipes, que com estabilidade, estarão em melhores condições de contribuir para o desenvolvimento do seu município e do país, nas suas áreas de atuação.

Obras que mudam o panorama local!

Com vista ao desenvolvimento inclusivo e sustentável, o município de Santa Cruz, acolhe a empreitada de construção de 12 habitações na zona de expansão urbana de Achada Fazenda. Através de um projeto funcional, cada moradia está distribuída por uma sala comum, cozinha, dois quartos, casa-de-banho e um quintal, transformando –se assim num espaço que valoriza o bem-estar da família.

Obras que fortalecem comunidades!

Marcando um passo importante em direção à oferta habitacional para o município de São Miguel, a comunidade de Achada Bolanha acolhe a empreitada de construção de 14 habitações sociais, já em fase de conclusão.

O projeto foi implantado numa área total de 2.210m², e abriga habitações apresentadas no formato de moradias individuais geminadas, desenvolvido em 2 blocos equitativamente distribuídos. Para além de garantir habitação digna, a felicidade de cada família está na génese de cada projeto. Entre os dois blocos, está reservada uma área destinada a atividades de lazer e convívio, aspeto que promove maior qualidade de vida.

Obras que promovem inclusão!

Criar condições habitacionais de referência é um propósito. Em Rincão, Santa Catarina,a empreitada para construção de habitações sociais, implantada numa área total de 1.566m², foi desenvolvida em quatro plataformas individuais, contemplando 20 habitações de tipologia T2.

Esta empreitada destaca-se pelo seu enquadramento no relevo da montanha onde está implantado, com uma vista panorâmica para o mar e um espaço ambientalmente valorizado.

Obras que impactam municípios!

O município de Tarrafal também recebe um projeto habitacional interessante e que irá contribuir para o seu desenvolvimento. Em fase de consignação, a empreitada de construção de habitações sociais em Achada Tomás, contemplará 18 habitações de tipologia T2, sendo que cada moradia está distribuída por uma sala comum, cozinha, dois quartos, casa-de-banho e um quintal.

Governo comprometido com o interior de Santiago

O interior da ilha de Santiago está a mudar, o futuro apresenta-se promissor.O Programa de Construção de Habitações, abarca cerca de 1400 habitações distribuídas em vários municípios do país, com objetivo de reduzir o défice habitacional, sustentado nos princípios de inclusão, integração, acessibilidade, dignidade e urbanidade.

Prevê-se ainda, o lançamento de concursos para mais empreitadas de construção de habitações, de acordo às necessidades existentes, conforme o plano do Governo e da IFH, com vista a aumentar o alcance do programa habitacional e atingir mais famílias e mais jovens.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1247 de 22 de Outubro de 2025.