Elida Almeida canta rituais de “Anu Nobu” em novo single

A autora dos êxitos “N Ta Consigui” e “Bersu d’Oru” tem música nova e o vídeo de “Anu Nobu” já está nas plataformas online e nas televisões. Desta vez, Elida Almeida deixou de lado as suas inquietações sociais e retomou outra vertente da sua música: as memórias.

Alegre e dançante, como pede o tempo de festas. Assim é o novo single de Elida Almeida, lançado a 13 de Dezembro e que busca descrever os costumes das gentes do interior da ilha de Santiago por altura das festas de final de ano, quando rumam á cidade da Praia.

A cantora já habituou os seus fãs às composições com base nas suas memórias de infância e adolescência, reminiscências da sua vivência em Santa Cruz, concelho de onde é natural. Neste novo tema, e conforme a sua editora, a Harmonia, “Elida Almeida retrata o forte ritual deixando sobressair as imagens retidas de todo o ambiente ali vivido à altura em que ansiava poder um dia, ela também, festejar o final do ano na capital”.

Na recriação desses rituais participam Tikai e o seu grupo teatral, que emprestam o seu característico humor ao vídeo de “Anu Nobu”, já com mais de 45 mil visualizações no YouTube.

Uma vez mais, a artista conta com a participação de Hernani Almeida, companheiro de estrada nas inúmeras digressões pelo mundo, enquanto director da banda que acompanha a cantora. O músico e produtor assina no tema arranjos que, de acordo com a editora, buscam uma aproximação a sonoridades musicais cabo-verdianas dos anos 80.

Em Novembro passado a cantora recordava o lançamento do seu primeiro single, o sucesso “N Ta Konsigui”: “Há quatro anos, tirei [sic] o meu primeiro single, “N Ta Konsigui”. Sem certeza de nada...e tudo aconteceu tão rápido...Quando me dei conta…estava a viver um sonho...”, escreveu na sua página online.

Pouco depois do lançamento desse single, Elida Almeida iniciava a sua carreira profissional na música, em Dezembro de 2014, com o CD “Ora Dóci, Ora Margos”, assinado pela Harmonia Lda. Em Maio de 2015 a Lusafrica faria o lançamento do disco na Europa, projectando internacionalmente a artista. Esta mesma editora seria a responsável pelo segundo disco da também compositora, “Kebrada”, que chegou ao mercado em Outubro de 2017.