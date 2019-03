Festival “1 Concelho, 3 Ritmos” acontece este fim-de-semana

O Festival “1 Concelho, 3 Ritmos”, que celebra os três ritmos tradicionais - Batuque, Funaná e Tabanca - contará com a participação do mítico grupo Bulimundo e do artista Princezito.

O artista santa-cruzense Julião Freire Monteiro, mais conhecido como Pulonga Bita, é cabeça de cartaz do festival, na sua décima edição. O artista reside nos Estados Unidos há mais de 30 anos e conta com seis CD no mercado, além de outros dois, com o grupo “Os Amigos”.

Este evento, que já vai na sua 10ª edição, acontece este fim-de-semana, na cidade de Pedra Badejo, contará com a participação de grupos de todos municípios da ilha de Santiago. Recentemente, tem contado igualmente com grupos do Maio.

Este evento é realizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz, no âmbito do “Mês da Cultura da Cidade de Pedra Badejo”, coincidindo com importantes marcos históricos e culturais do município.

Além de Bulimundo e Princezito, o festival terá participação de Delta Cultura, Teresa Fernandes, grupo Tradison di Terra, Nova Chama, Obi Bu Sumara, Rabenta São Pedro, Raiz di Funaná, Raiz di Ponta Achada, Grupo Unido, Belo Freire, Tabanka Resa, Xibiote, Herança de Sema Lope, Grupo Lope, Lote Rocha, Silvano Tavares e Santus Nho Preto.

Participam também os grupos da batanka da Várzea, Lém Cabral, Ribeira Riba, Mato Sanches, Achada Leite, Charco, Boca Mato, ASA, Achada Grande, Salineiro e Tomba Touro.