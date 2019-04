Celina Pereira homenageada na gala “Noite de Autores”

A cantora e contadora de histórias cabo-verdiana, Celina Perira, será homenageada na segunda edição da gala “Noite de Autores” que acontece este domingo, 14, na Cidade da Praia.

O evento que acontece na semana do Atlantic Music Expo e Kriol Jazz Festival é realizado pela Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM), no âmbito do Dia Mundial do Direito do Autor, que é comemorado mundialmente no dia 23 de Abril.

Segundo a Presidente da SCM, Solange Cesarovna, este evento é uma forma de celebrar a união à volta dos direitos de autor em Cabo Verde e o Dia Mundial de Direito de Autor.

“Estaremos juntos neste palco para dizer que estamos empenhados na defesa dos direitos de autores que Cabo Verde e para mostrar que estamos a celebrar um dia muito importante para o mundo e que começa a ter outra dimensão no nosso país”, sublinha.

A “Noite de Autores SCM” é um evento musical grátis e acontece na Praça Luís de Camões, na Cidade da Praia, e este ano terá como lema “Juntos pelos Direitos de Autor e Direitos Conexos em Cabo Verde”.

Para este evento já estão confirmadas as presenças de figuras de renome no panorama musical cabo-verdiano, entre eles, Bitori Nha Bibinha, Neuza de Pina, Arlindo Évora, do grupo Cordas do Sol, Gil Semedo, Beto Dias, Jenifer Solidade, Rosa Borges ou Mindela Soares. A actuação dos artistas terá o suporte da banda musical comandada pelo músico Kaku Alves.

Conforme a Presidente da SCM, além das actuações anunciadas, a noite terá várias surpresas.

De referir que a primeira edição da gala “Noite de Autores” contou com actuação de Solange Cesarovna, Mirri Lobo, Elida Almeida, Dany Mariano, Benvas D`Strong, Teté Alhinho, Kim di Santiago, Diva Barros, Rapaz 100 Juiz, Agnelo Duarte, Lucibela, Dany Lobo, Albertino Évora, Bau, Manuel di Candinho, Vlu, Homero Fonseca e Fattú Djakitté.