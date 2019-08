Festival de Santa Maria paga direitos autorais à SCM

O Festival de Santa Maria acaba de pagar os direitos de autorais à Sociedade Cabo-verdiana de Música, (SCM).

O acto público da assinatura do contrato acompanhado do pagamento referente ao licenciamento do Festival de Santa Maria 2019, aconteceu esta quinta-feira, na ilha do Sal.

O contrato de licenciamento do Festival de Santa Maria foi firmado entre a Presidente da SCM, Solange Cesarovna, e o Presidente da Câmara Municipal do Sal, Júlio Lopes.

Com esta assinatura, a autarquia do Sal adoptou o slogan da promoção do Festival de Santa Maria deste ano como “Um Festival com Consciência Autoral”.

O Festival de Santa Maria que já caminha para a sua 29ª edição, realiza-se nos dias 13 e 14 de Setembro, nas vésperas do dia do município que se celebra a 15 de Setembro, vai homenagear a Morna e apoiar a candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade”.

Segundo uma nota da SCM, o Festival de Santa Maria é o primeiro Festival Municipal a pagar os Direitos de Autor em Cabo Verde. “Este festival inaugura assim o pagamento dos Direitos de Autor por um Festival Municipal organizado pelo sector público, dando assim o exemplo de que o sector público e o sector privado têm que andar de mãos dadas para a defesa do autores e fazedores da cultura cabo-verdiana”, indica a mesma fonte.