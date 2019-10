SCM reúne-se com Director-geral da CISAC em Paris

A Sociedade Cabo-verdiana de Música SCM reuniu esta quinta-feira, em Paris, com o Director-geral da Confederação internacional de Sociedades de Autores e Compositores – CISAC.

Esta reunião tinha como propósito fazer o ponto de situação dos avanços do direito de autor em Cabo Verde.

Conforme uma nota enviada à nossa redacção, nesta reunião foram abordados o caminho seguido pela SCM para a defesa dos seus autores e o sector cultural em Cabo Verde.

“Destacando-se nomeadamente o 1º Fórum Mundial das Industrias Criativas, Direito de Autor e Turismo Cultural, bem como o lançamento do Copyright Friendly Label, Projecto Piloto a nível Mundial, que culminará em 2020, com a atribuição do Label a Cidade de Santa Maria, enquanto 1ª Cidade do Mundo Amiga do Direito de Autor", lê-se na nota.

A SCM é membro número 299 da CISAC.