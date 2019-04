Livraria Pedro Cardoso lança mais um número da revista “Leitura”

A livraria Pedro Cardoso apresenta esta sexta-feira o quinto número da revista “Leitura”, que completa sábado o seu primeiro aniversário.

A revista traz nesta edição como principal destaque uma entrevista com o escritor e Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, onde afirma ser “inventor do surrealismo em Cabo Verde”.

Nesta entrevista, o autor de “O Silêncio acusado de alta traição e de incitamento ao mau hálito” (1995) e de “Porcos em Delírio” (1998) expõe a sua metodologia de escrita e fala do surrealismo cabo-verdiano.

“Quem souber mais, conte melhor”, “Toda a arte é um fingimento” e “Um ano de edições Pedro Cardoso”, são os outros destaques de capa da revista.

Pode-se ler neste número da revista uma grande reportagem sobre o livro e a leitura na ilha do Sal, além de notícias sobre o mundo da literatura.

A revista lembra todas as obras que foram lançados no ano passado, entre elas “Histórias da História de Santiago” de Nuno Rebocho e Tó Gomes, “Caminhos Cantantes – Terra Eleita” de Kaká Barbosa, “De Risos & Lágrimas” de Vera Duarte, “Apontamento da História da Ilha do Maio” de Adalberto Silva e “Um história inacabada” de Euclides Fontes.

A apresentação da revista vai estar a cargo da professora universitária, Eurídice Monteiro.