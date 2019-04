Segunda noite Começou com samba e terminou com jazz latino

A noite começou com o samba na voz de Zeca Pagodinho e prosseguiu com as melodias do Tito Paris. E pelo palco passaram os artistas do projecto D`Alma Lusa e a noite foi encerrada por El Comité. Os artistas que arrastaram a multidão para a Pracinha da Escola Grande.

O sambista brasileiro Zeca Pagodinho, foi primeiro a subir ao palco do Kriol Jazz Festival, e foi bem recebido pela plateia que o aguardava ansiosamente para o ouvir cantar. Zeca Pagodinho não desiludiu o público, cantou, dançou sempre acompanhado de seu vinho. O artista esteve nesta noite acompanhada da banda “Muleke” onde cantaram e encantaram a plateia com os seus êxitos mais conhecido pelos cabo-verdianos. O sambista era um dos artistas mais aguardados da noite, levou uma multidão para a Pracinha da Escola Grande. O público dançou, cantou e pediu mais. E amanhã será a vez dos são-vicentinos deliciarem com os sambas de Zeca Pagodinho. De seguida Tito Paris subiu ao palco para mostrar que é um dos filhos mais querido de Cabo Verde. O musico que não deixou crédito por mãos alheias. Trouxe vários temas dos álbuns anterior e do novo disco “Mi Ê Bó”. Tito esteve igual a si próprio, sempre bem afinado. “Nha Pretinha”, “Dança ma mi Criola”, “Padece de céu azul” e “Um cria ser poeta”, são os alguns dos temas que fizeram parte do seu rico repertório. A actuação do projecto D`Alma Lusa subiu ao palco para celebrar a lusofonia, onde a palavra de ordem era partilhar a música. Os artistas actuaram individualmente e em duetos. O Mirri Lobo dividiu o palco com a cantora Karina Gomes e Cuca Roseta. O show da lusofonia terminou com a música “Sodade”. O grupo El Comité encerrou a noite com o jazz latino que rapidamente contagiou o público. E hoje à noite, haverá mais música na Pracinha com Lucky Peterson (EUA), Mayra Andrade (Cabo Verde) e Stanley Clarke (EUA) e o projecto Rougaiverde, formada pelos artistas Elida Almeida (Cabo Verde) e Tiloun (Reunião).

