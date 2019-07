Germano Almeida na Maratona de Leitura da Sertã

​O escritor cabo-verdiano, Germano Almeida participa na 8ª edição da “Maratona de Leitura 24 Horas a Ler” a realizar-se até sábado, em Sertã, distrito de Castelo Branco, Portugal.

Segundo nota publicada no site oficial da Câmara Municipal de Sertã, a edição deste ano é dedicada à literatura africana e língua portuguesa. O programa inclui encontros com escritores africanos e portugueses.

O objectivo da Maratona de Leitura, de acordo com a edilidade, visa uma vez mais, desafiar os leitores a ler em voz alta excertos de obras dos seus autores preferidos” e promover a região.

Durante o evento serão realizados workshops de escrita e leitura, espectáculos performativos, sessões temáticas, concertos narrativos, projecção de filmes, lançamento de livros, oficinas culturais, exposições, showcooking de gastronomia africana, e entre outros.

Durante os dias da Maratona de Leitura, adianta a mesma fonte, vários restaurantes do concelho da Sertã vão ter nos seus menus pratos africanos, associando-se, desta forma, ao tema da edição deste ano, cujo ponto central será uma tenda onde decorrerá a sessão das 24 horas de leitura em voz alta.

O programa da presente edição da Maratona de Leitura contempla as presenças de diversos escritores, como Germano de Almeida, Ondjaki, Mbate Pedro, Valter Hugo Mãe, Goretti Pina, Lopito Feijóo, Fernando Dacosta.

No dia 5 de Julho, Germano Almeida manterá uma conversa informal com o escritor Ondjaki na qual falará sobre as suas escritas, o lugar de antigamente nos seus contos, a escolha de emoções e de palavras.

Já no dia 06, Germano Almeida falará da sua obra “O Testamento do Sr. Napumoceno da Silva Araújo”. No mesmo dia, acontece a projecção do filme baseado no livro, realizado por Francisco Manso, em 1997.

A Maratona de Leitura 24 Horas a Ler é um evento cultural organizado pela Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes, na Sertã. A primeira edição realizou-se no ano 2012.