Germano Almeida homenageado no Encontro de Escritores de Língua Portuguesa

​A IX edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, prevista para 20 a 22 deste mês, na Cidade da Praia, homenageia o escritor cabo-verdiano e Prémio Camões 2018, Germano Almeida.

Organizado pela União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA) e pela Câmara Municipal da Praia, o evento em torno da língua portuguesa, quer contribui para o diálogo e a aproximação entre os escritores dos diferentes continentes e tem como tema principal “A Literatura Infanto-juvenil”.

Segundo informações divulgadas pela UCCLA, para além do tema principal, vão ser debatidos em três painéis os subtemas, “Pôr imagens e sons nas palavras, pôr palavras nas imagens”, “A Literatura Infanto-juvenil, lugar de afecto e da emoção” e “Escrever o mundo, escrever-se a si”.

A sessão de abertura, que acontece no Parque 5 de Julho, será presidida pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia da Silva, e contará com participação do presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, do secretário-geral da UCCLA, Victor Ramalho, e do presidente da Empresa de Mobilidade e Estacionamento da Praia (EMEP), Victor Coutinho.

Para a organização, a homenagem ao escritor cabo-verdiano e Prémio Camões 2018, Germano Almeida, enriquecerá ainda maior a a edição deste ano.

Estão já confirmadas a presença de escritores angolanos Pedro Correia e Cremilda Lima, do brasileiro Andréa Zamorano, da guineense Kátia Casimiro, da moçambicana Conceição Queiroz.

De Cabo Verde estarão presentes Ana Cordeiro, Augusta Teixeira (Mana Guta), Daniel Medina, Germano Almeida, Hermínia Curado Ferreira, João Lopes Filho, Natacha Magalhães e Odair Varela.

Da Galiza participam a escritora Adela Figueiroa Panisse, de Portugal os escritores André Letria, Avelina Ferraz, Daniel Completo, José Fanha e Sílvia Alves, e de São Tome e Príncipe, Olinda Beja.

De salientar que as anteriores edições do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa decorreram na cidade de Natal, Brasil (4), em Luanda, Angola (1) e na Cidade da Praia, Cabo Verde (3).

Já participaram mais de 100 escritores, entre os quais escritores consagrados pelos principais prémios literários das literaturas escritas em Língua Portuguesa, incluindo seis prémios Camões, Arménio Vieira, Eduardo Lourenço, João Ubaldo Ribeiro, Pepetela, Mia Couto e Germano Almeida, mas também escritores de diferentes gerações e tradições literárias.