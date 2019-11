Morna já é Património da Humanidade (em actualização)

O comité técnico dos peritos das UNESCO aprovou o dossier da Morna a património da Humanidade, anunciou, esta quinta-feira à noite, o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas.

"A Nação já pode celebrar: a MORNA JÁ É PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE", escreveu Abrãao Vicente na sua página de Facebook. O ministro indicou que a decisão será ratificada em Dezembro em Colombia, mas essa é uma questão técnica que não afecta a decisão.

No post do anúncio de comemoração, além de uma selecção de fotografias alusivas à morna, incluindo a que aqui replicamos, o ministro partilha um trecho do documento que mostra a decisão do Comité de "inscrever a Morna, prática musical de Cabo Verde na Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade".