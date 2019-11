Ministério da Cultura anuncia que a candidatura da morna já passou. Proclamação será em Dezembro.

A coordenadora do dossiê de candidatura da morna, Sandra Mascarenhas falava hoje numa conferência de imprensa, que a UNESCO já notificou que morna conseguiu passar por todos os cinco critérios que habitualmente utilizam.

Segundo Sandra Mascarenhas, em Dezembro será apenas a proclamação da morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade.

A coordenada da candidatura avançou ainda que um mês antes do encontro, a UNESCO notifica os Estados para que saibam se a candidatura vai passar directamente ou não, e que a morna passou directamente.

Para Sandra Mascarenhas, esta consagração representa um reconhecimento da nação crioula. “No âmbito do plano de salvaguarda temos que trabalhar as questões dos direitos autorais com toda essa dinâmica a volta da morna”.

Com este feito sublinha que vamos ter um ganho com a morna. “Se falarmos em termos económico será um ganho para quem canta como os artistas, por exemplo. Hoje em dia temos um género musical que é internacionalmente, provavelmente haverá muitos países a correr atrás deste novo produto, que é a morna".

“Vejo com um ganho para quem está no país no dia-a-dia a fazer a morna. É um reconhecimento que ele acaba por sentir, porque nós quando fizemos o inventário acabamos por descobrir que mais do que económico as pessoas querem é ver o que elas fazem, ver os seus patrimónios elevado, o reconhecimento de tudo o que a morna representa”, acrescenta.

Sandra Mascarenhas apresentou os critérios estabelecidos pela UNESCO, e um deles é ter o plano de salvaguarda.

De sublinhar que o ministro da Cultura cabo-verdiano, Abraão Vicente, manifestou na quinta-feira à noite, na sua página pessoal na rede social, Facebook, a sua satisfação com o processo.

Cabo Verde apresentou em Março do ano passado a candidatura da Morna a Património Imaterial da Humanidade, cujo, a decisão será conhecida em Dezembro, na Colômbia, durante a reunião do Comité do Património Cultural Imaterial da UNESCO.