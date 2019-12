A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) congratula Cabo Verde pela consagração da Morna como Património Cultural Imaterial da Humanidade e manifesta o seu regozijo por este acontecimento.

A presidente da SCM, Solange Cesarovna disse que este momento é muito especial para toda a Nação Cabo-verdiana e que o país recebe de forma emocionante a merecida notícia da consagração da morna à Património Cultural e Imaterial da Humanidade.

“Esta sua merecida consagração reveste-se de uma importância transcendental e reflecte o esforço da união da nação cabo-verdiana à volta deste género musical, o reforço da nossa identidade nacional, imposto pela transversalidade da morna em todas as nossas ilhas, na diáspora e no mundo”, avança.

Solange Cesarovna acredita que a consagração da morna a Património do Mundo deverá ser também convertida num "mar infinito" de oportunidades para os autores, compositores, interpretes, executantes, produtores musicais, e demais actores do sector da música que abraçam a morna de forma profissional e entende ainda que esta consagração é também um ganho extraordinário para a própria divulgação da língua crioula no mundo enquanto língua que está na essência da morna.

Para SCM, esta consagração é consequência da capacidade criativa do cabo-verdiano, um grande ganho para a própria protecção legal e o merecido respeito pelos direitos de autor que, sem dúvida, ficarão reforçados.

Conforme a SCM, a morna, enquanto expressão musical, espelha a alma do povo cabo-verdiano e leva a identidade do país além-fronteiras de forma contagiante. “A nossa maior Embaixadora da Morna, a Diva sublime e de voz doce Cesária Évora, experimentou seguramente esta particularidade intrínseca e extraordinária que a morna oferece”.

Lembrou ainda que a SCM tem na sua génese como membros fundadores e membros dos órgãos sociais, destacados compositores e intérpretes deste emblemático género musical cabo-verdiano, nomeadamente Antero Euclides Simas Correia e Silva (Antero Simas), Tété Alhinho, Daniel Spencer Brito (Daniel Spencer), Daniel Mariano (Dany Mariano), Rufino Almeida (Bau), Joaquim Andrade (Kim de Santiago), Daniel dos Santos Lobo (Dany Lobo), Homero Manuel da Conceição Fonseca (Homero Fonseca) entre outros que desde o início se engajaram incondicionalmente no processo da candidatura da morna.