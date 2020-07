SCM participa na reunião anual do Comité Africano da CISAC – CAF

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) participa esta quarta-feira, na reunião anual do Comité Africano da CISAC – CAF, que este ano devido à pandemia da COVID-19, será online.

Nesta reunião, a SCM será representada pela sua presidente, Solange Cesarovna.

A SCM foi convidada para apresentar o projecto Copyright Friendly Label e a sua experiência enquanto entidade de gestão colectiva que assumiu a implementação da fase Piloto do Projecto em Cabo Verde, com a parceria da CISAC e do Governo de Cabo Verde, a Câmara Municipal do Sal e a Câmara do Turismo, no intuito de tornar a Cidade de Santa Maria a primeira Cidade Amiga do Direito do Autor no Mundo.

Segundo uma nota enviada, mesmo parado, devido a crise da COVID 19, o projecto continua no centro das atenções da CISAC e assim que as condições estiverem reunidas, a continuidade da sua implementação, retornará com força.

Para esta reunião estão programados alguns temas centrais para o actual momento, e de extrema importância para as 37 entidades de gestão colectivas membros do CAF como reposicionando e implementação do Plano Estratégico da África no contexto pós-COVID-19.

Será debatida a estratégia regional de licenciamento visando os usuários que estão a operar de momento, com as emissoras de telecomunicações, as rádios e tvs, as plataformas digitais e os eventos de música ao vivo online.

E estratégia regional para implementação da Remuneração por Cópia Privada e aplicação de acordos de representação recíproca na região da África (complemento dos acordos já assinados) e a celebração do Dia de Direitos Autorais e Gestão Colectiva da África, 3ª edição, em Setembro de 2020.

Conforme a mesma fonte, outro tema central, que estará em foco no CAF deste ano será o lançamento e a implementação do projecto do novo código ISWC, que será oficialmente lançado, no próximo dia 22 deste mês.

Este projecto vai permitir um rigor e segurança redobrada, no registo e codificação das obras dos autores, pelas Entidades de Gestão Colectivas membros da CISAC e com acesso a CISNET, como é o caso da SCM.