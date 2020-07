SCM anuncia segunda edição do curso online gratuito da CISAC

A Sociedade Cabo-verdiana de Música (SCM) anunciou a abertura das inscrições para a segunda edição do curso online gratuito da CISAC “Copyright e os Negócios das Indústrias Criativas”.

A nova edição do Curso terá o arranque no próximo dia 20 deste mês. Segundo uma nota da SCM, o curso é oferecido na plataforma FutureLearn, e contribui para a capacitação e resiliência de todos os intervenientes do sector cultural e criativo.

Conforme a mesma fonte, o curso pretende dar uma ampla visão dos negócios das indústrias criativas, a partir do ponto de vista do copyright e seu papel na produção económica dos vários sectores dessas indústrias.

A mesma fonte indica que é um curso destinado para autores, artistas, produtores culturais, agentes culturais, produtores de eventos, investigadores na área da cultura e demais profissionais da área cultural, bem como para professores, jornalistas e usuários que pretendem conhecer melhor como opera esta área de negócios.

Segundo a SCM o curso é realizado todo online, no ritmo individual de cada pessoa e que haverá espaço para comentários, perguntas e respostas, no intuito de maior contribuição para o aprendizado, e é uma excelente oportunidade para melhor entender " como os Direitos do Autor interferem nos negócios das indústrias criativas".

O curso vai explorar a aplicação das regras do copyright nos negócios das indústrias criativas e abordará alguns temas como “As indústrias criativas e da cultura – ICCs”, “Os diferentes sectores das indústrias criativas, como cada sector produz resultados económicos, como os resultados económicos são partilhados entre as várias partes interessadas” e “O que os criadores precisam saber para garantir sua parte nessa economia e quem é quem, que faz o quê e quem ganha o quê nos negócios das ICCs”.

Para SCM, neste momento em que vivemos, nada melhor do que investirmos um pouco do nosso tempo num curso sobre temas tão importantes para a operacionalização de um sector vital para todos os países como é o sector dos Direitos Autorais e das Indústrias Criativas.

De sublinhar que em 2018, foi realizada a primeira edição do curso.