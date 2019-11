Instituto do Património Cultural de recebe prémio de paisagens culturais da Unesco

O Instituto do Património Cultural de Cabo Verde é o vencedor do Prémio Internacional Melina Mercouri da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, Unesco.cEm nota publicada esta segunda-feira, a agência informa que a escolha desta organização foi pela sua “extraordinária contribuição” para a proteção, a gestão e o desenvolvimento do Parque Natural da Cova, Paul e Ribeira da Torre.

O prémio foi entregue durante uma cerimónia na sede da Unesco, pela directora-geral da agência, Audrey Azoulay, conta a ONU News Durante a entrega, o presidente do Instituto do Património Cultural, Hamilton Jair Fernandes, disse que “é uma prioridade implementar ações para melhorar as condições de vida das comunidades, proteger o ecossistema cultural e natural e de forma sustentável.” Segundo o representante, um dos objetivos é “garantir o prazer de quem visita” a beleza da paisagem. O presidente do Instituto diz que os US$ 30 mil de prémio devem servir para criar um plano de gestão, um centro de interpretação, apoiar a formação de jovens guias turísticos e promover o empreendedorismo feminino. Parques O Parque Natural de Cova, Paul e Ribeira da Torre fica no leste da ilha de Santo Antão e é um dos 10 parques naturais do arquipélago. A região foi classificada como área protegida em 2004. A Unesco diz que o parque “é um exemplo emblemático dos pântanos das montanhas de Cabo Verde e um dos seus ecossistemas agrícolas mais importantes.” A região é dominada por uma cratera vulcânica, chamada Cova, áreas de floresta, picos íngremes, vales profundos e falésias com vista para o mar. Com o tempo, as pessoas encontraram formas de se adaptar a essa paisagem, criando uma rede de estradas e caminhos, bem como infraestruturas de conservação e irrigação do solo. A comunidade local é considerada um parceiro importante, ajudando na sua preservação e combate a incêndios periódicos. Segundo a Unesco, “a gestão do parque tem sido orientada pelo compromisso e envolvimento dos habitantes do parque, garantindo o uso sustentável dos recursos.” O Prémio Internacional Melina Mercouri, criado em 1995, é atribuído a cada dois anos. O objectivo é apoiar a protecção de paisagens culturais de ameaças como o desenvolvimento não planeado, a população escassa e as alterações climáticas.

