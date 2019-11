IPC lança edital “Morna Nha Alma”

O Instituto do Património Cultural (IPC) acaba de lançar o edital do concurso “Morna Nha Alma” destinado aos alunos do 12º ano de escolaridade de todo o território nacional.

“Morna Nha Alma”, segundo uma nota do IPC, visa contribuir para defesa, preservação e revitalização da morna, como forma de expressar a cultura dos cabo-verdianos.

Este concurso pretende ainda chamar a atenção dos alunos para a importância da candidatura da morna a Património Cultural e Imaterial da Humanidade.

Para este concurso, os concorrentes deverão escolher os temas que retratam o Amor, Sodade, Partida, Mar, Heróis Nacionais e Exaltação do Nacionalismo, Mãe e Maternidade, Emigração e uma figura da morna, referente da sua ilha, no qual irão fazer as suas biografias.

As inscrições podem ser feitas, até o dia 15 de Janeiro de 2020, no formulário junto da direcção da escola ou através da plataforma electrónica do Instituto do Património Cultural (IPC).

Serão premiados três trabalhos inéditos, sendo que o primeiro classificado receberá o montante de 15 mil escudos e uma viagem inter-ilhas para um destino de sua escolha. O segundo será contemplado com 10 mil escudos e o terceiro com sete mil escudos.

Além do valor monetário, os três trabalhos integrarão uma exposição itinerante que percorrerá todas as ilhas e municípios do país.