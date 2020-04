Visita aos museus através de plataformas virtuais

A partir de agora o Museu da Praia e do Sal podem ser visitados através das plataformas virtuais. Isso, graças, ao projecto “Nós património 360”, criado para permitir visitas virtuais.

O Instituto do Património Cultural (IPC), na sua página da rede social, observa que essa iniciativa surge numa altura em que o país se encontra em estado de emergência e, portanto, em que as pessoas estão em casa para se evitar a propagação do novo coronavírus.

Nesta primeira semana, foram colocados "online" o Museu do Sal e o Museu Etnográfico da Praia, mas até ao final de semana estarão também disponível para visita o Museu da Tabanca, em Santa Catarina de Santiago, e o Museu do Mar, em São Vicente.

Segundo o presidente do IPC, Jair Fernandes, esta aposta na disponibilização dos museus "online", visa permitir não só a divulgação dos conteúdos dos museus para as pessoas que não tem como deslocar-se a esse espaço, como também dar aos alunos, no âmbito do programa didáctico/pedagógico das escolas, acesso aos conteúdos museológicos e a realizarem trabalhos relacionado com os próprios museus.

Jair Fernandes afirmou que este projecto digital vai continuar, mesmo depois do período de excepção, para que possam continuar a divulgar os museus do país e fazer com que estes alcancem o maior público possível.

“Sabemos que o marketing digital hoje é um dos maiores mecanismos de passar a informação e de divulgar os conteúdos e isso tem sido aposta do IPC que é alinhar o património e alinhar a preservação e valorização do património as novas tecnologias”, informou.

Para além deste projecto ligado aos museus, avançou, estão a desenvolver o projecto denominado “Património 360º”, que permite às pessoas fazerem visitas virtuais aos sítios e monumentos.

A ideia é lançar este projecto no dia 18 de Abril, Dia Internacional de Monumentos e Sítios, e a primeira experiência será com o Centro Histórico de Nova Sintra, na ilha da Brava, e, posteriormente, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Ribeira Grande de Santiago.

“Para além dos monumentos, temos alguns centros históricos classificados patrimónios nacionais que as pessoas à distância de um `click´ conseguem visitar esses centros históricos, conseguem ter informação e conteúdos associados a eles”, avisou.

Jair Fernandes disse ainda que logo após a conclusão das obras dos edifícios históricos, no âmbito do programa de reabilitação a nível nacional, vão alinhar esse património com as novas tecnologias.

“Não vai ter só a parte visual e tecnológico associado, mas também vamos agregar conteúdos com informação histórica até detalhes arquitectónico construtivo e todo o processo de reabilitação ligado aos sítios históricos”, adiantou.

Para aceder aos museus virtuais basta abrir o link, https://poly.oogle.com/view/3Yls0kibsTe ou através do site do IPC.