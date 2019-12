Instituto do Património Cultural realiza formação em "Marketing e Comunicação nos Museus"

Atribuir aos técnicos dos museus ferramentas de comunicação, com vista a ampliar e diversificar os públicos que visitam os museus. É esta a finalidade de uma formação em "Marketing e Comunicação nos Museus", que arrancou hoje e é promovida pelo Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas, através do Instituto do Património Cultural (IPC), em parceria com a Agência Espanhola de Cooperação – AECID.

A Directora dos Museus, Ana Samira Silva Baessa, em declarações à Rádio Morabeza, disse que a formação está a ser feita para que os museus possam receber cada vez mais visitantes. A ideia é poder "recorrer às novas ferramentas comunicativas para atingir um público que é cada vez mais diversificado. Queremos que se visitem os museus num país que é turístico, mas não queremos que o museu seja só parte da componente turística do país, mas também que possa servir a comunidade, que possa servir a comunidade educativa, e que possa contribuir para o desenvolvimento do país "avança. A formação tem cinco módulos. Novos meios e suporte de comunicação, comunicação do acervo, novos média e os novos mecanismos de comunicação online ou offline "Entendemos que temos um espólio que é bastante diversificado mas só poderá cumprir o seu papel sociocultural e educativo se realmente servir a comunidade, e se as comunidades visitarem os museus com algum interesse, como algo que faz parte da sua história ", afirma. A formação em "Marketing e Comunicação nos Museus" arrancou no Arquivo Nacional de Cabo Verde, e decorre até ao próximo dia 13 de Dezembro, sendo destinada aos profissionais dos museus e instituições afins. A acção é ministrada por Maria Jesus Cabrera Bravo, especialista espanhola, afecta ao departamento de turismo e cultura da comunidade de Madrid

