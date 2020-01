“Tempo de John”, de Pitt Reitmaier e António Pedro Delgado

O romance histórico relata o encalhe do cargueiro John Schmeltzer a Sul de Santo Antão, em 1947, no auge da fome dos anos 40. “Tempo de John – Encalhe do navio SS John Schmeltzer em Cabo Verde, 1947” será lançado esta quinta-feira, 30, na Assembleia Nacional e a apresentação estará a cargo de Leão Lopes.

“Tempo do John”, que já tinha sido lançado, no mês de Novembro, do ano passado, em Santo Antão, no concelho do Porto Novo, onde o navio norte-americano deu à costa a cinco milhas náuticas da Ponta de Peça, nas proximidades do Promontório de Canjana, ficciona a história do naufrágio que representou um sinal de esperança para uma população faminta, que acorreu ao local em grande número.

O cargueiro procedente de Argentina, com destino à Suécia, trazia a bordo cerca de 7 mil toneladas de milho que salvou a vida de dezenas de milhares de cabo-verdianos de todas as ilhas, numa altura em que o país atravessava a terrível ' fome de 47'.

