Leão Lopes apresenta livro “Desenhar Chã”

O escritor e também reitor da Universidade de Arte, Tecnologia e Cultura do Mindelo (M_EIA) vê o livro “Desenhar Chã” como uma oportunidade de divulgar Chã das Caldeiras e também Cabo Verde para o mundo.

Esta obra, que vai ser lançada nesta quinta-feira pela Galeria Alternativa, no Mindelo, resulta de um trabalho de campo, em que participaram professores e estudantes da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (Portugal), segundo a mesma fonte avançou à Inforpress.

Este trabalho, ajuntou, está enquadrado num projecto do Governo de Cabo Verde de desenvolvimento integrado de Chã das Caldeiras, no Fogo, para o qual a M_EIA foi convidada.

“E nós convidamos a Universidade do Porto para esta acção no terreno, para conviver com a população, conhecer aquela comunidade e participar, durante a estadia deles lá, nesse livro, que será lançado amanhã”, explicou Leão Lopes, adiantando ainda que o livro conta ainda com a sua participação e de crianças de Chã das Caldeiras, localidade da ilha do Fogo, que sofre sempre com as erupções do vulcão ainda activo.

Assim, uma obra que o escritor e reitor da M_EIA considerou ser um “ganho extraordinário” não só pelo trabalho e oportunidade que a sua universidade teve e ainda de convidar outras universidades estrangeiras, que podem “conhecer, investigar e divulgar Cabo Verde”.

“Podemos dar visibilidade ao nosso País, visibilidade a um programa interessante, que está sendo feito lá em Chã das Caldeiras e ainda vamos ajudando com todo esse esforço essa comunidade, que está tentando retomar a sua vida”, asseverou Leão Lopes.

O escritor disse haver ligação com o filme/documentário “Chã”, que teve estreia no ano passado em Cabo Verde dirigido pelo próprio Leão Lopes e pelo espanhol Miguel Miralles e com a produção da Escola Audiovisual de Tenerife (Canárias) César Manrique e da M_EIA, em São Vicente.

Um documentário, que segundo o cineasta avançou na altura à Inforpress, reflecte “um pouco a resiliência das pessoas” de Chã das Caldeiras e a sua “capacidade, necessidade e determinação de voltar para o seu chão, ainda quente”, para retomar a sua vida e a força com que labutam no dia-a-dia para se instalarem nesta terra.

Um documentário, que Leão Lopes disse estar agora a “correr o mundo” e contribuindo também para essa divulgação de Cabo Verde.

Quanto ao projecto de desenvolvimento integrado idealizado pelo Governo de Cabo Verde tem várias vertentes, que objectivam um novo assentamento, desde construção de casas, escolas, centro de saúde e outras infra-estruturas, na localidade de Chã das Caldeiras, que vem sendo sempre fustigada pelas erupções vulcânicas no Fogo, a última em 2014.

“Desenhar Chã”, que vai ser lançado nesta quinta pela Galeria Alternativa, teve a organização de José Paiva e Sílvia Simões e conta com a edição de i2ADS e Ponto & Vírgula.