Mindelact altera programação dos espetáculos

A associação Mindelact anunciou hoje que os espectáculos do Palco 1 dos dias 12 e 14 de Novembro trocaram de dia de apresentação. Assim, o espectáculo "Como se Desenha uma Casa" passou para o dia 12 de Novembro e o espectáculo "O Cheiro dos Velhos" passou para o dia 14 de Novembro.

Numa nota de imprensa, a associação explica que a mudança das apresentações se deve a motivos alheios à organização. Desta forma, os bilhetes emitidos para estes dois espectáculos, contam pelo nome do espectáculo e não pelo dia referido nos mesmos.

A organização solicita ainda a quem não queira manter os bilhetes devido à troca de dias, para entrar em contacto por email.

O espectáculo de abertura contará com a presença do Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca que fará uma intervenção no final.

A 26ª edição do Festival Internacional de Teatro do Mindelo (Mindelact 2020) vai-se realizar entre os dias 12 e 15 de Novembro, numa versão mais reduzida.