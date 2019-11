"Clowns" no palco do Mindelact

A peça "Clowns" sobe hoje ao palco 1 do Festival Internacional de Teatro do Mindelo. O espectáculo junta Enano, Leo Lobo e Thorsten Grütjen - “Tosta Mista”.

"Clowns" é uma produção de três artistas que vivem no território do sudoeste alentejano e costa vicentina, de nacionalidades e abordagens distintas à linguagem do clown, que se encontram com Giacomo Scalisi (direcção artística e encenação) para questionar o que significa ser clown nos dias de hoje. Uma reflexão conjunta sobre a dicotomia de identidades entre o homem e o artista, que talvez resulte num espectáculo tragicómico ou, pelo menos, imprevisível. Para ver às 21h30, no Centro Cultural do Mindelo.

Antes, às 19h00, no Palco 2, na ALAIM, há "Os dias de Birgitt", pela companhia Sikinada.

“Os dias de Birgitt” conta a história de uma mulher que, de um dia para o outro, é confrontada com a inevitabilidade de uma doença terminal. Uma abordagem contemporânea, no limite entre a sobriedade e o humor, de uma temática cada vez mais presente nas nossas sociedades.

Encenação de João Paulo Brito, interpretação de Elisabete Gonçalves, Patrícia Leite, Paulo Silva e Raquel Monteiro.

A edição 25 do Mindelact decorre de 6 a 16 de Novembro. A programação completa pode ser consultada no site do festival.