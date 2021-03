Grito Rock Praia 2021 cancelado

A Produtora ARTiKUL CJ avisa que o Festival Internacional Grito Rock Praia 2021 não vai se realizar por causa da pandemia da COVID-19 que Cabo Verde e o mundo enfrentam.

Em comunicado, os promotores lamentam esta situação de pandemia que se vive no mundo e que tem causado grande impacto em todos os sectores da sociedade, “com sérias consequências para o sector cultural, pelo que endereça a sua solidariedade e amizade àqueles que vivem da cultura e da arte”.

Por outro lado, a produtora do Grito Rock Praia promete, assim que a situação permitir, trazer mais um festival de música alternativa, juntando artistas nacionais e de outras paragens na cidade da Praia.

No ano passado o evento, que ia na sua 8ª edição também foi cancelado, devido ao surgimento do novo coronavírus no país.

"A ARTiKUL CJ agradece a todos os artistas, bandas, parceiros institucionais nacionais e internacionais, media que colaboraram durante todos os anos e ajudaram a tornar o Grito Rock Praia um evento de sucesso a cada edição", refere a mesma fonte.

O Festival Internacional Grito Rock Praia, realizado desde 2013 na cidade da Praia, é um espaço de troca de experiências, conhecimentos entre produtores, músicos, artistas, criadores, pensadores de Cabo Verde e de todo o mundo.