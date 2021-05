Embaixada de Cabo Verde em Portugal e CCCV promovem várias actividades

A Embaixada de Cabo Verde em Portugal e o Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV) promovem de 14 a 28 deste mês um leque de actividades como sessão de contos infanto-juvenis e exposição colectiva de artes plásticas , conferência e sessão musical.

Segundo um comunicado da Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o evento acontece no quadro das celebrações do Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP e Dia Mundial da Língua Portuguesa, assinalados a 05 de Maio.

A sessão de contos infanto-juvenis, decorre no dia 14, com exibição através dos meios digitais do CCCV e CPLP de três blocos de vídeos de contos infanto-juvenis ou estórias tradicionais dos países da CPLP, contados pelos seus autores ou por contadores de estórias dos países da CPLP: Fernando Kawendimba, Benita Prieto, Adriano Reis, Kátia Casimiro, Luís Castro Patraquim, Rosabela Afonso, Conceição Lima, Pedro Maurício Okomo e Zé Camarada.

No dia 15 será inaugurada a exposição colectiva de artes plásticas no CCCV, com pinturas e esculturas de artistas dos países da CPLP.

A conferência "Desafios das línguas nacionais e da língua portuguesa nalguns países da CPLP - Contextos locais/Desafios globais", no CCCV, acontece no dia 21, em formato presencial e digital, com a participação de linguistas e investigadores como Hans-Peter Heilmar “Lonha”, Mário Matos, Silvestre Estrela, Margarita Correia e Paulo Pires, e escritores, como Carlota Barros, Moncho Rodriguez, Flaviano Mindela, Jorge Viegas e Goretti Pina; moderado por Dulce Pereira e Ana Josefa Cardoso, e com poesia lida pelos poetas Moncho Rodriguez, Carlota Barros, Luísa Frestas, Jorge Viegas.

Já no dia 28 haverá sessão musical, em formato presencial e digital, a partir do CCCV, com Débora Paris, Alfredo Costa, Kátia Barros e Ienilson do Rosário, acompanhados pelo Stephan Almeida, Zé António e Iemilson do Rosário, e, ainda, a participação de Flaviano Mindela.