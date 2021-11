Portugal recebe exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de Artistas de Cabo Verde”

As ilhas, o mar e a Diáspora de Cabo Verde estão representadas na exposição “de Dentro e Fora - Coletiva de Artistas de Cabo Verde” que será inaugurada no dia 15 deste mês, na sede da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa (UCCLA), em Portugal.

Segundo uma nota enviada pela UCCLA, trata-se de uma mostra, onde estão representados 36 artistas, com 66 obras agrupadas em sete diálogos improváveis, aparentes ou possíveis, realizados por diferentes intervenientes e com abordagens plásticas distintas sobre os mesmos temas.

A exposição “de Dentro e Fora ‑ Colectiva de Artistas de Cabo Verde”, conforme a mesma fonte é um contributo no aprofundamento da reflexão sobre as artes plásticas nacionais de Cabo Verde na contemporaneidade e no contexto não só da Lusofonia mas também do continente africano e do mundo.

De acordo com o mesmo documento, a mostra pretende convidar o visitante a reflectir sobre a condição transaccional dos artistas de Cabo Verde, um país onde a Diáspora tem uma marcante e assinalável dimensão, com repercussão inequívoca nas artes plásticas.

“Os autores, na sua produção artística, influenciam e são influenciados não apenas pelas suas raízes, mas também por todo o contexto dos novos países onde vivem ou viveram, pelos quais viajaram e onde produziram as suas obras”, lê-se na nota.

Esta exposição acontece em Portugal, graças a uma parceria com a Embaixada de Cabo Verde em Portugal, o Centro Cultural de Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas.

A exposição, será complementada pela apresentação de três salas no Centro Cultural de Cabo Verde, cuja inauguração terá lugar no dia 16 de Novembro. A exposição ficará patente ao público até 18 de Fevereiro de 2022.