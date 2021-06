Livro “Txon Vendido” de Tchalê Figueira apresenta no Mindelo

A Editora / Livraria Pedro Cardoso apresenta, esta sexta-feira, 18, o livro “Txon Vendido”, do escritor e artista plástico, Tchalê Figueira.

A obra “Txon Vendido”, segundo uma nota enviada, retoma a epopeia trágica das ilhas iniciada com “Solitário”, que narra o êxodo da população, em fuga à sepultura das areias do deserto.

Em jeito de thriller político, o autor desvenda os contornos de uma intrincada corrupção que envolve líderes políticos do país das ilhas e da União Europeia. “Com a bênção dos EUA, querem transformar o cemitério de areias num depósito nuclear internacional. Mas, a bela Kyoko faz desmoronar a trama”.

"Demasiados confiantes, os políticos não previram que alguns se deixassem ficar nas ilhas, se organizassem em guerrilha, e dominassem o exército que os procura dizimar. Um acaso do destino, e um capricho da natureza, acabam por transformar as ilhas naquilo que levaram longínquos navegadores, nelas arribados, a baptizá-las de verdes”, lê-se no documento.

A apresentação da obra acontece às 18h00, no Centro Cultural do Mindelo e estará a cargo de José Rodrigues.

Natural da cidade de Mindelo, Tchalê Figueira viveu e trabalhou em Basileia, Suíça, de 1974 a 1985, e estudou Artes na Kunstgewerbeschule. É um pintor de projecção internacional.

Como poeta e romancista publicou: "Todos os Naufrágios do Mundo" (1992), "Onde os Sentimentos se encontram" (1998), "O Azul e Luz" (2002), "Solitário" (2005), "Ptolomeu e a sua Viagem de Circum-navegação", (2005), "Contos de Basileia" (2011), "A Viagem" (2013), "A India que todos procuramos" (2014), "Solitude Blues", "Uma Pequena Odisseia Mindelense", "Moro Nesta Ilha Há Mais de Cinquenta Anos & Outros Contos" (todos em 2016), "Curtos – 7 contos" (2017), "Idade Poética" (2018), "A Viagem" (Reimpressão revista e alterada, 2019).