João Lopes Filho apresenta “Cerâmicas de Cabo Verde” em Portugal

O escritor João Lopes Filho apresenta esta sexta-feira, 1 de Outubro, o seu mais recente livro, intitulado “Cerâmicas de Cabo Verde”, no Centro Cultural de Cabo Verde (CCCV), em Portugal.

A apresentação desta obra será feita pelo professor Filipe Themudo Barata, e contará com a participação de Pedro da Conceição e da ceramista Jacira da Conceição.

Segundo uma nota do CCCV, nesta obra o autor analisa as técnicas de fabrico utilizadas nos diferentes centros oláricos, procurando distinguir as técnicas herdadas de séculos atrás, das inovações introduzidas no séc. XX na produção cerâmica em Cabo Verde.

Para descrever pormenorizadamente os sistemas de produção neste arquipélago, o autor criou quatro subcapítulos: O primeiro é dedicado à "Produção Artesanal", incluindo aí os centro oleiros de Fonte Lima, na Ilha de Santiago (que é apresentado como exemplo do fabrico em Trás-do-Monte, Ribeirão Carriço e Laranjinha dos Engenhos, entre outros) e o do Rabil, na ilha da Boa Vista.

No segundo subcapítulo, João Lopes Filho analisa o que denomina "Fase de Transição", referindo-se aos centros localizados em São Domingos, na Ilha de Santiago, e no Morro, na Ilha do Maio.

O terceiro subcapítulo, intitulado "Cerâmica de Estúdio", dá a conhecer um projecto inovador, iniciado em 1979, por Leão Lopes da Cooperativa "Atelier-Mar", na Ilha de São Vicente.

E no quarto subcapítulo dedicou-se ao sistema que se denomina "Produção Industrial" na Ilha de Boa Vista, quer na Praia de Chaves, quer na Oficina-Escola de Rabil. "Complementarmente, debruçou-se sobre os aspectos relacionados com a decoração das peças, formas e funções das mesmas e a comercialização do produto final", lê-se na nota.