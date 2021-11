Sugestões para fim-de-semana

Este fim-de-semana temos várias sugestões. Uma delas é a URDI cuja 6ª edição decorreem São Vicente.

Sexta-feira

-Actuação de Ana Azevedo e Banda no Centro de Convenções, no Campus da Universidade de Cabo Verde, na Praia, às 17h30.

- Animação com Dj Kevy Delgado, no Fogo D'África Restaurante/Bar, na Praia, às 20h00.

- Concerto musical de Mariana Ramos, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, na Praia, às 20h00.

- Música ao vivo com Edzana e Dany Pires, no Caldera Preta, na ilha do Sal, às 20h30.

- Música ao vivo com Ary de Vasconcelos e Banda no espaço Divin`Art, em Santo Antão, a partir das 20h30.

- Concerto com Dudu Araújo e Banda, no espaço musical Gamboa, na Praia, às 21h00.

- Live Music com o jovem maiense Tote, no espaço Kebra Cabana, na Praia, às 21h30.





Sábado

- Música ao vivo com Jandir Fortes, na esplanada Alkimist, na Praia, às 19h00.

- Stand Up Comedy com Enrique Alhinho e Jailson Miranda, no Palácio da Cultura Ildo Lobo, às 19h30.

- Espectáculo “I Love Tarrafal” na Avenida Pedreira, Tarrafal de Santiago, às 20h00.

- Concerto musical de Ary Morais e Banda no Centro de Artes e Cultura, na Boa Vista, às 20h00.

- Música ao vivo com Marinu e Banda, no Poial Lounge, Assomada, às 21h00.

- Concerto musical de Mariana Ramos e Banda, no Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Tokatina Beneficente com George Tavares e Caluca Tavares no mercado Municipal de Calheta, na ilha do Maio, a partir das 21h00.

- Festival "Órgãos na Coração", no Mercado do concelho de São Lourenço dos Órgãos, às 21h00.

- Show de lançamento do álbum “Amore” de Buguin Martins, no espaço Warehouse, na Praia, às 22h00.

- Show “Nha Gerason” com Beto Dias e Grace Évora, no espaço Hangar 7, na Praia, a partir das 22h00.