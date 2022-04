Ministro da Cultura celebra protocolo com ACI para promover série “Mindelo Convida”

O ministro da Cultura, Abraão Vicente, rubricou hoje um protocolo no valor de 1.200 contos com a Agência Cabo-verdiana de Imagens para a realização do programa “Mindelo Convida”, na cidade do Mindelo, para promover a música cabo-verdiana.

O referido documento, que também foi assinado pelo coordenador do Núcleo Nacional de Cinema, Adilson Gomes, e pelo sócio-gerente da Agência Cabo-Verdiana de Imagens, José Maurício, prevê a gravação de oito séries do programa no espaço Mansa Floating Hub para divulgar novas sonoridades da música cabo-verdiana e explorar a fusão entre os ritmos tradicionais e os modernos, num modelo de “café concerto”.

Cada episódio terá um músico que vai interpretar o seu repertório com uma banda residente, composta por instrumentistas experientes, alguns residentes na Praia, outros no Mindelo. O programa será exibido na RTP África.

Segundo o ministro da Cultura, Abraão Vicente, “a disponibilização dessa verba para a realização da série Mindelo Convida é a realização e concretização da Lei do Cinema em Cabo Verde” e também prende-se com anecessidade de promover Mindelo como hub e divulgá-lo para o resto do mundo e, ainda, promover “a marca maior que é Cabo Verde”.

“Mindelo Convida pode ser um novo momento de promoção, não só, da música cabo-verdiana que está consolidada no seu padrão de qualidade, mas também, da cidade do Mindelo como um hub”, defendeu Abraão Vicente que aproveitou para anunciar a abertura do Centro Nacional de Arte Artesanato e Design para o mês de Julho.

Por sua vez, o responsável da Agência Cabo-Verdiana de Imagens, José Maurício, revelou o seu “sentimento de gratidão” ao receber o patrocínio porque “o Núcleo Nacional de Cinema e o Ministério da Cultura reconhecem a importância e a qualidade do projecto Mindelo Convida, numa perspectiva de divulgação de Cabo Verde através daquilo que é mais importante que é sua cultura e a sua música”.

O programa terá a direcção musical de Kaku Alves que também fará parte da banda suporte além de Palin Vieira (guitarras), Khaly Angel (teclado), Vando (baixo), Djodjinho (bateria) e Totinho (sax).

Nesta série de oito episódios o Mindelo Convida vai receber Carlão, como primeiro convidado, depoisNelson Freitas, Jennifer Solidade, Dieg, Alberto Koenig, Nancy Vieira, Djodje e Jennifer Dias.