Festa do teatro já decorre no Mindelo

Arrancou ontem, em São Vicente, o Festival Internacional de Teatro do Mindelo. O evento, que cumpre este ano a sua 28ª edição, decorre até dia 13, contando com a habitual extensão na Praia.

De acordo com a organização, o festival, que ocupa "um lugar de destaque" no panorama cultural nacional, acontece sob o desígnio da "celebração".

O presidente da Associação Artística e Cultural Mindelact destaca, por isso, as parcerias que têm permitido a "salvaguarda" do Mindelact.

"Para um festival como este ter durado 28 anos, têm sido essencial as parcerias, mas também a capacidade de conseguir falar ao coração dos políticos, administradores de empresas, artistas e companhias que quase a 100% oferecem o produto do seu trabalho quando se apresentam no Mindelact", disse.

João Branco discursava na cerimónia de boas-vindas que aconteceu no pátio do Centro Nacional de Arte Artesanato e Design e aproveitou para render uma homenagem ao presidente da Câmara Municipal de São Vicente (CMSV), Augusto Neves, "por abraçar" o Mindelact.

"No período mais difícil que passámos, em que inclusive esteve em causa a sobrevivência do festival e da própria associação enquanto estrutura, foi o Dr. Augusto Neves, enquanto presidente da CMSV, que de uma forma directa e às vezes indirecta, sustentou a salvaguarda deste evento e do trabalho da Associação. Não esqueço, acho que seria injusto esquecer. O Mindelact é devedor dessa sua dedicação e visão em entender a forma como esse festival é uma bandeira de São Vicente e de Cabo Verde. Dedicamos-lhe este festival", sublinhou.

Por seu lado, o autarca sanvicentino, destacou a importância do investimento e apoio à cultura, também "como forma de contribuir para a melhoria da qualidade e da economia das famílias".

"Quanto mais a câmara se dedica à cultura, melhor a população vive", acrescentou.

O ministro da Cultura e das Indústrias Criativas destacou a "política e o investimento consistente" do governo para o sector. Abraão Vicente enalteceu a relevância do Mindelact no contexto cultural nacional.

"Mindelact dá a Mindelo uma das principais marcas territoriais que Cabo Verde tem. Consegue trazer para o arquipélago nomes que, em abono da verdade, não conseguiríamos trazer numa programação corrente ao longo do ano", referiu.

O espectáculo “Pantera”, da companhia de dança Clara Andermatt, uma homenagem ao músico e compositor Orlando Pantera, abriu o Mindelact 2022 na noitede sexta-feira, no Centro Cultural do Mindelo. A peça terá uma segunda exibição já este sábado, no mesmo palco.

"Provavelmente Saramago", de Vinícius Piedade (Brasil), "A Peste Branca", do Grupo de Teatro do CCP Mindelo (Cabo Verde), "Transfiguration", de Olivier de Sagazan (França) ou "Na Tábua Redonda", da Cia.Gbadie (Costa do Marfim) são alguns dos espectáculos em cartaz nos Palcos 1 e 2, CCM e ALAIM, respectivamente.