“O G da questão” sai da rádio para a prensa

Ao longo de quase um ano e mais de 40 episódios, a antropóloga Celeste Fortes e a jornalista Lourdes Fortes levaram à Rádio Morabeza questões (ainda) tabu do universo feminino. O programa radiofónico foi um sucesso, e a partir dele nasceu o livro homónimo “O G da questão” que é lançado hoje na Biblioteca Nacional.

Todas as terças-feiras, desde Fevereiro de 2022, sentam-se à volta dos microfones da Rádio Morabeza a investigadora e activista Celeste Fortes e a jornalista Lourdes Fortes. A elas junta-se uma convidada diferente e a conversa começa. Aqui fala-se de “sexualidade, o corpo e suas transformações, o amor, a maternidade, e outras dimensões da identidade feminina”. Temas que ficam quase sempre à margem do espaço público – coisas “que experimentamos, que vivemos, mas que guardamos para nós mesmas”, como dizem as autoras.

“As motivações para a criação do programa foram, podemos dizê-lo, a junção de experiências pessoais, com a vontade de participar numa agenda de activismo social e cultural, usando a rádio como recurso de comunicação inclusiva e valorizando o seu potencial polifónico, ampliado pela distribuição em formato podcast”, explicam as autoras.

Sexo na terceira idade, menopausa, dignidade menstrual, vida sexual de mulheres com deficiência, violência obstétrica, não à maternidade, gordofobia, foram assim alguns de cerca de duas de dezenas de temas, que o G da Questão tirou do silêncio em perto de 40 episódios.

Agora, algumas destas conversas, que trouxeram para a “polifonia das experiências femininas em Cabo Verde”, foram reunidas em livro, produzido pela Rádio Morabeza, e que conta com prefácio da escritora Dina Salústio e capa do artista plástico Yuran Henrique.

Como se lê também na introdução, o livro encontra-se dividido em três partes, tendo como critério a palavra-chave que orientou os diferentes episódios. À primeira parte as autoras chamaram “Corpo” e nela olharam para os corpos femininos, enquanto tela de inscrição das expectativas e pressões culturais. Na segunda, “Sexualidade”, discutiu-se o sexo no feminino nas suas múltiplas dimensões. Finalmente, na terceira parte entra-se no universo da “Maternidade”, explorando-o para lá do óbvio.

O G da Questão teve apoio do Fundo das Nações Unidas para a População (UNFPA), do Centro de Investigação em Género e Família (CIGEF) – Universidade de Cabo Verde, do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género (ICIEG) e do Expresso das Ilhas. A par com esta edição impressa, limitada, o livro estará também disponível para download universal gratuito.

O lançamento da obra, acontece hoje, 27, às 17h30, na Biblioteca Nacional, cidade da Praia, com apresentação de Lúcia Cardoso.