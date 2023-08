​Sandra Horta lança single “Txiga na mi” no seu canal YouTube

A cantora Sandra Horta acaba de lançar o seu mais recente single intitulado “Txiga na mi”, um tema que dedica a todos que tem acompanhado a sua caminhada, em especial ao seu marido. O tema já está disponível no canal YouTube da artista.

Numa nota enviada às redacções, Sandra Horta explicou que se trata de um “remake” do primeiro tema que gravou aos 18 anos de idade, antes de partir para Portugal, para prosseguir a sua formação superior.

“Uma versão de `You’re Still The One` de Shania Twain e Robert Lange, ao lado da amiga e colega de liceu Ana Azevedo, no projecto Verão 2000”, indica.

Depois de alguns anos no mundo da música, a cantora decidiu fazer esta homenagem a todos os que estiveram a acompanhá-la “desde o primeiro momento e assistiram ao seu crescimento como artista, mulher e mãe, em especial, ao seu marido, um dos seus grandes mentores, hoje aniversariante”.

Em relação ao seu álbum, refere que se encontra em preparação, e que pretende dar a conhecer as várias facetas da sua personalidade enquanto mulher e artista.

De lembrar que, nos últimos anos, a cantora lançou singles como Seca, Talvez e Wake up Now que abordam os temas da seca, do amor ao próximo e a educação das crianças, revelando as suas preocupações com questões sociais e com a responsabilidade de cada um no futuro da humanidade.

Recentemente, lançou o seu primeiro EP intitulado Primavera, composto pelos temas: “Amor, Amor, Amor”, composição de Mário Lúcio; “Dispidida” de Orlando Pantera; e “Carta di Contratado” de Fernando Araújo, com produção de Tito Paris e participação de uma orquestra portuguesa de cordas.