Cancelamento de voos obriga ao reagendamento do Festival Praia de Tedja

​A organização do festival de praia de Tedja confirmou sexta-feira que a realização do evento foi reagendada para sábado, 19, e domingo, 20, devido ao cancelamento dos voos que deveriam transportar os artistas convidados até à ilha.

A informação foi avançada à imprensa pelo representante da empresa responsável pela organização do evento, a DG Produções, Djulhiano Santos, que afirmou que das conversações realizadas entre a Câmara Municipal do Tarrafal de São Nicolau, a empresa produtora e a Bestfly, receberam a garantia da realização de um voo na manhã deste sábado, 19, para fazer chegar à ilha os artistas retidos nas ilhas do Sal e de Santiago.

Este reagendamento causa “inúmeros” constrangimentos, tendo em conta que parte dos artistas e a empresa responsável pelo som deveriam viajar domingo, 20, de barco para São Vicente, o que vai acontecer agora apenas na quarta-feira, 23.

Assim, de acordo com o novo alinhamento do festival, no sábado, 19, está prevista a actuação do colectivo de hip-hop, Grace Évora, Ruben Teixeira, SOS Mucci, William Araújo e Batchart.

Já para domingo, 20, fica agendada a actuação do colectivo de São Nicolau, Rui Lima, Beto Dias, Mika Mendes e Hélio Batalha.

O Festival Praia de Tedja é realizado pela DG Produções, em parceria com a Câmara Municipal do Tarrafal.