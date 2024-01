​Adimilson Veiga vencedor do concurso “Cartaz Kriol Jazz Festival 2024”

Adimilson Veiga é o vencedor do concurso d“Cartaz Kriol Jazz Festival 2024”. O evento está agendado para os dias 4, 5 e 6 de Abril, na Cidade da Praia.

O vencedor foi anunciado esta terça-feira, na página de facebook do Kriol Jazz.

O vencedor receberá um prémio de 30 mil escudos. O projecto escolhido, bem como os direitos de reprodução e divulgação, passarão a ser propriedade exclusiva da Harmonia Lda., que poderá proceder a alterações que achar necessárias.

Segundo a Harmonia Lda, a proposta de Adimilson Veiga foi de um design clean, simples, autêntico, atrativo e minimalista, que retratasse o espírito do Kriol Jazz.

“Fazendo justiça criativa, mantendo a sua dinâmica e o alto standard da sua gráfica, onde se destaca também a versatilidade da paleta de cores salmão com elegância e harmonia, nunca antes utilizada nos nossos cartazes como cor principal”, indica.

De lembrar que a 12ª edição do KJF que aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de Abril do ano passado, em homenagem ao músico Nhonhô Hopffer Almada, contou actuação de artistas de renome mundial de jazz, como americana Dee Dee Bridgewater, brasileira Luedji Luna, Bamba Wassoulou (Mali), Tcheka, Lucibela, ASA (Nigéria) e Doctor Prats (Espanha).

No ano passado, pela primeira vez aconteceu o Kriol Jazz Sal, uma organização da Harmonia Lda em parceria com a Câmara Municipal do Sal, onde participaram nomes sonantes do panorama musical cabo-verdiano e internacionais.